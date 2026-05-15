Polícia apreende 4,5 toneladas de maconha escondidas em carga de feno na BR-277

Uma força-tarefa composta pelas polícias Militar e Federal apreendeu mais de 4,5 toneladas de maconha na madrugada desta sexta-feira (15), na BR-277, em Cascavel. A droga estava escondida em meio a uma carga de feno no baú de uma carreta, cujo motorista, de 31 anos, foi preso em flagrante. A ação conjunta envolveu equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do Comando de Missões Especiais da corporação e da Polícia Federal.

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A interceptação ocorreu no quilômetro 607 da rodovia, como parte da Operação Sinergia III. A mobilização das forças de segurança teve início após o recebimento de informações de inteligência indicando que um caminhão estaria transportando produtos ilícitos pela via. Após a localização e abordagem do veículo, os agentes iniciaram os procedimentos de fiscalização e busca.

O condutor colaborou com a abordagem policial. Durante a entrevista, ele admitiu que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e confessou o transporte do entorpecente. Segundo o relato do suspeito aos agentes, o caminhão foi carregado em Foz do Iguaçu e ele receberia um pagamento em dinheiro para entregar a carga em outro estado brasileiro.

Ao vistoriar o compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes da droga camuflados sob o feno. Após a pesagem oficial, o montante totalizou 4.572,5 quilos de substância análoga à maconha. O homem recebeu voz de prisão e foi algemado devido ao risco de fuga e às condições do local da abordagem. Ele foi encaminhado às autoridades competentes, juntamente com o entorpecente, o caminhão trator e o semirreboque apreendidos, para a realização dos procedimentos legais cabíveis.