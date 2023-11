Polícia apreende 3,2 toneladas de maconha em Foz do Iguaçu e Guaíra

Siga o TNOnline no Google News

Forças policiais do Paraná apreenderam 3,2 toneladas de drogas em operações distintas na região Oeste nesta quinta-feira (23).

Em Foz do Iguaçu, uma equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel do 14º Batalhão Policial Militar (14º BPM) apreendeu 1,7 tonelada de maconha em uma chácara localizada no bairro Alto da Boa Vista.

Os policiais receberam uma denúncia e foram até o local averiguar. A equipe conseguiu avistar alguns homens descarregando veículos com material semelhante a tabletes de maconha. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram em uma mata.

Na chácara foram apreendidas 1.718 kg de maconha, duas vans com placas paraguaias e dois veículos com placas brasileiras. Os quatro veículos e a maconha foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu.

Já policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira, com apoio de policiais federais e policiais civis, localizaram em uma área de mata 2.494 kg de maconha em Guaíra, também na noite desta quinta. A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.

