Polícia apreende 20 quilos de drogas em ônibus interestadual; assista

Cão de faro apontou as drogas nas bagagens

Uma mulher de 30 anos foi presa com 20 quilos de drogas em uma operação de fiscalização no posto da Polícia Rodoviária de Rolândia na noite desta segunda-feira, 26. Com a ajuda do cão de faro Arius, os policiais apreenderam 18 quilos de maconha e 02 quilos de cocaína. (Veja vídeo abaixo).

Durante operação, a equipe canil da 2ª cia BPRV estava realizando abordagens a ônibus e veículos suspeitos e decidiu abordar um ônibus da Viação Garcia, que fazia a linha Maringá x Campinas.

Durante busca no bagageiro não houve nenhuma indicação, porém, foi realizada busca na parte superior do ônibus onde o cão de faro indicou duas malas no bagageiro superior. De imediato, uma mulher disse que as malas eram de sua propriedade e que continham drogas em seu interior, inclusive em uma terceira bolsa de mão a qual estava em sua posse.

Ela foi identificada como moradora de Campinas, SP, de 30 anos de idade e foi presa. No interior das referidas bolsas, haviam 27 tabletes de maconha e 02 tabletes de cocaína.

A mulher detida contou que adquiriu a droga na cidade de Foz do Iguaçu, foi até a cidade de Maringá utilizando um aplicativo de carona, e em seguida, embarcou no ônibus onde levaria a droga até Campinas.

A presa foi encaminhada juntamente com as drogas até a delegacia de Rolândia para os procedimentos cabíveis.

Durante a operação, foram fiscalizados um total de 17 veículos, sendo 03 carros e 14 ônibus.

Assista o momento em que a droga é encontrada:

