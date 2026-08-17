Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRÁFICO

Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha em Toledo após denúncia de direção perigosa

Veículo foi interceptado após relatos de que o motorista trafegava em alta velocidade na PR-239; passageiro usava tornozeleira eletrônica

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha em Toledo após denúncia de direção perigosa
Autor Foto: PRF

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 1.510 quilos de maconha nesta segunda-feira (17), em Toledo, no oeste do estado. A carga ilícita foi descoberta em um caminhão abordado às margens da PR-239, próximo ao entroncamento com a BR-163, após denúncias de que o veículo trafegava de forma perigosa e em alta velocidade pela rodovia.

-LEIA MAIS: Defesa do ex-jogador Jadson nega agressão à companheira e pede imparcialidade nas investigações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As autoridades localizaram o caminhão suspeito estacionado em uma oficina autoelétrica da região e realizaram a abordagem. Durante a fiscalização, os agentes da PRF constataram que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. No entanto, a análise do cronotacógrafo confirmou que o veículo havia transitado em velocidade incompatível com a via, o que corroborou os relatos iniciais recebidos pelas equipes de segurança e justificou a continuidade da inspeção.

Ao checarem a identidade dos ocupantes do veículo, os policiais notaram que o passageiro utilizava uma tornozeleira eletrônica. Em uma primeira revista na cabine do caminhão, as equipes encontraram pequenas porções de maconha e cocaína. O flagrante motivou uma vistoria mais minuciosa no compartimento de carga do veículo, levando os agentes a descobrirem um fundo falso instalado no teto do baú. No esconderijo, estavam armazenados diversos fardos de maconha, que totalizaram mais de 1,5 tonelada da droga.

O motorista e o passageiro receberam voz de prisão no local. Eles foram encaminhados, juntamente com o caminhão e todo o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Civil de Toledo, onde os procedimentos legais cabíveis foram adotados para dar andamento à ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Honestidade POLICIA MILITAR Polícia Rodoviaria federal segurança pública trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV