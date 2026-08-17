Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha em Toledo após denúncia de direção perigosa

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 1.510 quilos de maconha nesta segunda-feira (17), em Toledo, no oeste do estado. A carga ilícita foi descoberta em um caminhão abordado às margens da PR-239, próximo ao entroncamento com a BR-163, após denúncias de que o veículo trafegava de forma perigosa e em alta velocidade pela rodovia.

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As autoridades localizaram o caminhão suspeito estacionado em uma oficina autoelétrica da região e realizaram a abordagem. Durante a fiscalização, os agentes da PRF constataram que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. No entanto, a análise do cronotacógrafo confirmou que o veículo havia transitado em velocidade incompatível com a via, o que corroborou os relatos iniciais recebidos pelas equipes de segurança e justificou a continuidade da inspeção.

Ao checarem a identidade dos ocupantes do veículo, os policiais notaram que o passageiro utilizava uma tornozeleira eletrônica. Em uma primeira revista na cabine do caminhão, as equipes encontraram pequenas porções de maconha e cocaína. O flagrante motivou uma vistoria mais minuciosa no compartimento de carga do veículo, levando os agentes a descobrirem um fundo falso instalado no teto do baú. No esconderijo, estavam armazenados diversos fardos de maconha, que totalizaram mais de 1,5 tonelada da droga.

O motorista e o passageiro receberam voz de prisão no local. Eles foram encaminhados, juntamente com o caminhão e todo o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Civil de Toledo, onde os procedimentos legais cabíveis foram adotados para dar andamento à ocorrência.

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