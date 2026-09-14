Polícia aponta indícios de premeditação no caso de jovem morta com 44 facadas no PR

A Polícia Civil do Paraná apontou indícios de premeditação no assassinato da estudante Thaissa Gabriely Oliveira Marques, de 21 anos, morta com 44 facadas em uma academia de Londrina, no Norte do Estado. O suspeito do crime, que também tem 21 anos e está preso em flagrante, teria tentado conseguir uma vaga de emprego no mesmo estabelecimento onde a vítima atuava. As investigações lideradas pelo delegado do caso também apuram se o agressor já perseguia a jovem antes de cometer o feminicídio.

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O assassinato ocorreu depois que Thaissa reagiu a uma tentativa de estupro no estacionamento da academia. A jovem, que cursava o último ano da faculdade de Nutrição, havia sido recém-contratada para distribuir panfletos de divulgação antes da inauguração do espaço. O crime foi descoberto quando trabalhadores terceirizados que estavam no local notaram manchas de sangue nas instalações e acionaram as equipes de segurança, que localizaram o corpo da vítima.

Após cometer o ataque, o agressor fugiu e tentou enganar testemunhas. Com um corte na mão causado durante o crime, ele alegou que havia sido vítima de um assalto para justificar o ferimento. O suspeito chegou a receber socorro médico, mas logo em seguida acabou detido pelas autoridades. Ao ser confrontado pela polícia, ele confessou o assassinato. O homem vai responder criminalmente por homicídio qualificado e tentativa de estupro, enquanto a Polícia Civil aguarda a finalização dos exames periciais para concluir o inquérito do caso. As informações são do site Banda B, parceiro do TNOnline.





