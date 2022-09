Polícia abre inquérito para investigar acidente na BR-376, no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O inquérito deve ser concluído em até 30 dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu um inquérito para investigar o acidente que deixou quatro mortos na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais, nesta segunda-feira (12). As vítimas viajavam para realizar perícias médicas no município de Ponta Grossa, quando uma tora se desprendeu de um caminhão que carregava madeira e atingiu o veículo.

continua após publicidade .

O inquérito deve ser concluído em até 30 dias e, além dos laudos de perícia, também são aguardados o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o depoimentos de testemunhas para cooperar na investigação.

LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão resulta em morte na BR-376, no PR

continua após publicidade .

Conforme informações da PRF, o carro e o caminhão seguiam em sentidos contrários quando o caminhão tombou. Todas as vítimas que morreram estavam no carro. Três delas, segundos os bombeiros, ficaram presas às ferragens. A quarta foi ejetada do veículo.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Da esquerda para direita: Moacir Tavel, Rosalina Ferreira, Edina Batista e Jhuli Nocera

Ainda de acordo com a PRF, outra pessoa ficou ferida, em estado grave, e foi levada para o hospital.





Fonte: Informações do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News