Polícia aborda trio e encontra corpo em porta-malas de carro no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um patrulhamento de rotina da Rotam, da Polícia Militar do Paraná, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente após um corpo ser encontrado dentro de um porta-malas de um veículo, no bairro Hauer, em Curitiba. A abordagem aconteceu na noite desta terça-feira (2), após populares informarem que três indivíduos haviam colocado um homem dentro do compartimento de um carro.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Adolescente de 14 anos desaparecida em Arapongas é encontrada

Logo após receberem as características do veículo, os policiais localizaram o carro na rua Evaristo da Veiga, próximo a um córrego. “Equipe Rotam estava em patrulhamento no bairro Parolin, onde estava acontecendo um conflito interno entre facções. Transeuntes pararam a equipe e informaram que três indivíduos tinham colocado o corpo dentro de um porta-malas e seguiram em direção a Linha Verde”, contou o tenente Foster.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Enquanto os policiais realizavam a abordagem, o trio revelou que iria desovar o corpo no córrego. A vítima tinha aproximadamente 25 anos e foi morta a tiros. A principal suspeita é que a motivação seja o conflito entre facções no Parolin.

Siga o TNOnline no Google News