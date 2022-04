Da Redação

Poliamor: trisal de Londrina faz sucesso nas redes sociais

Um trisal de Londrina está fazendo sucesso nas redes sociais. Esta é a forma como se intitula o convívio do bombeiro Douglas Queiroz, de 33 anos, a arquiteta Maria Carolina, também de 33, e a comerciante Klayse Marques, de 34 anos. A reportagem é do Tem Londrina com o jornal O Globo.

Há cerca de seis meses, eles iniciaram o romance que aconteceu à primeira vista. Douglas e Maria já eram casados há dez anos, quando resolveram “abrir” o relacionamento. Foi então que conheceram a Klayse, e em pouco tempo já estavam morando juntos passando a ter uma convivência poligâmica.

Nas redes sociais, eles também começaram a divulgar a rotina. Desde então ganharam diversos seguidores, principalmente agora, que Maria Carolina está grávida de cinco meses e conta que vai compartilhar a maternidade com a companheira.

“Minha vida era bem família tradicional brasileira. Tudo isso chocou muito, nossos familiares não aceitaram de início. Nos abrimos para mostrar que não é bagunça”, explicou Maria, em entrevista ao jornal O Globo. Ela também diz que os três possuem um “relacionamento fechado”, ou seja, se relacionam apenas entre eles.

Nas mídias sociais do trisal é possível acompanhar a gravidez de Maria e o dia-dia dos três. Além de contarem um pouco mais sobre convivência diária e desmistificar preconceitos que muitas vezes passam.

“Vamos criar um filho em um contexto de amor. Um filho que já vai crescer com uma mentalidade diferente, sem preconceito e fruto da soma de três pessoas”, disse Maria. “Estamos sempre abertos a responder curiosidades, gostamos de encorajar as pessoas a serem felizes”, completou Douglas ao jornal.

Com informações Tem Londrina.