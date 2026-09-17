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SUSTO

Pneus de avião executivo estouram durante decolagem no Aeroporto de Maringá

Problema técnico ocorreu durante um voo de teste de uma aeronave que passava por manutenção; ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pneus de avião executivo estouram durante decolagem no Aeroporto de Maringá
Autor Apesar do susto, ninguém ficou ferido no local - Foto: Divulgação/PMM

Os pneus de uma aeronave executiva estouraram no momento da decolagem no Aeroporto Regional de Maringá, na quarta-feira, 16 de setembro. O incidente provocou a interdição temporária da pista de pousos e decolagens para o trabalho das equipes de segurança. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no local.

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A aeronave passava por procedimentos de manutenção e realizava um voo de teste quando sofreu a falha técnica no sistema de rodagem no momento em que iniciava a corrida para a decolagem. A ocorrência mobilizou os protocolos de emergência e contenção do aeródromo municipal.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Maringá esclareceu que a liberação e a remoção da aeronave ocorreram de forma ágil após os procedimentos de praxe. O avião foi retirado da pista em aproximadamente 30 minutos, logo após a liberação feita pela Força Aérea Brasileira (FAB), órgão responsável pela investigação das causas e circunstâncias de acidentes e incidentes aeronáuticos na região.

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Força Aérea Brasileira incidente aeronáutico maringa pneus de aeronave segurança em aeroportos voo de teste
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