Pneus de avião executivo estouram durante decolagem no Aeroporto de Maringá

Os pneus de uma aeronave executiva estouraram no momento da decolagem no Aeroporto Regional de Maringá, na quarta-feira, 16 de setembro. O incidente provocou a interdição temporária da pista de pousos e decolagens para o trabalho das equipes de segurança. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no local.

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A aeronave passava por procedimentos de manutenção e realizava um voo de teste quando sofreu a falha técnica no sistema de rodagem no momento em que iniciava a corrida para a decolagem. A ocorrência mobilizou os protocolos de emergência e contenção do aeródromo municipal.



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Em nota oficial, a Prefeitura de Maringá esclareceu que a liberação e a remoção da aeronave ocorreram de forma ágil após os procedimentos de praxe. O avião foi retirado da pista em aproximadamente 30 minutos, logo após a liberação feita pela Força Aérea Brasileira (FAB), órgão responsável pela investigação das causas e circunstâncias de acidentes e incidentes aeronáuticos na região.