Pneu estoura e trabalhador morre durante obra no Paraná

Um trabalhador morreu durante uma obra de pavimentação, em Ponta Grossa. Conforme a prefeitura, o homem foi atingido pelo aro de um pneu que estourou, na manhã deste sábado (9).

Davi José da Silva Lima tinha 56 anos e era funcionário de uma empresa contratada pela prefeitura para fazer obras de pavimentação na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, ele trabalhava como rasteleiro em uma obra no Centro da cidade, quando o pneu estourou. Em seguida, o aro do pneu atingiu o pescoço da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt (PSD), estava no local quando o acidente aconteceu.

A prefeitura informou que irá prestar toda a assistência aos familiares do trabalhador e que irá colaborar nas investigações da causa do acidente.

Além disso, a Secretaria Municipal de Obras disse que o maquinário passou por inspeção, e que o pneu que estourou era seminovo.

Uma equipe do município deve concluir os serviços de pavimentação no local do acidente durante a tarde deste sábado.

