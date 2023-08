Pneu de carro estoura e acidentes deixam cinco feridos no Norte do PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cinco pessoas ficaram feridas depois que o pneu de um carro estourou e o veículo causou uma série de acidentes na Rodovia Carlos João Strass, na Zona Norte de Londrina, no Norte do Paraná. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (14).

continua após publicidade

Segundo relato de testemunhas, o motorista de um Citroen C3 seguia sentido Zona Norte para o centro quando, após uma curva, o pneu estourou. Ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, bateu em outros veículos, capotou e só então parou na marginal da rodovia.

- LEIA MAIS: Militar do Exército perde controle da direção e capota na BR-277

continua após publicidade

Uma motocicleta ficou presa entre um veículo e uma mureta. Um Renault Kwid rodou na pista e ficou com a frente destruída; o airbag do motorista chegou a estourar com o impacto.

O veículo que causou o acidente após o estouro do pneu também ficou destruído. Não há informações se alguma das vítimas ficou em estado grave.

*Com informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News