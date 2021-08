Da Redação

Pneu de caminhão explode e homem morre ao ser arremessado

Na tarde deste sábado (14), um homem, de 41 anos, morreu depois de um pneu de caminhão explodir em Iguaraçu, norte do Paraná. Conforme o Samu, a vítima foi arremessada após a explosão.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi arremessada a oito metros de distância. Com o impacto da explosão, o homem sofreu um traumatismo cranioencefálico, trauma na face e ruptura do globo ocular, segundo os socorristas.

A PM informou que o acidente aconteceu enquanto um dos pneus estava sendo colocado no caminhão.

continua após publicidade .

O Samu tentou reanimar o homem durante 30 minutos. Um helicóptero auxiliou no socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com informações do G1.