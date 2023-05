PMs são denunciados por desvio de celulares e videogames no Paraná

Da Redação

O MP-PR pediu o bloqueio dos bens dos 4 PMs

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou quatro policias militares por crime de peculato. Os homens estavam sendo investigados na Operação Rota 303, realizada em março desse ano pelo Gaeco de Londrina, Norte do Estado.

Conforme a denúncia, os PMs se apropriaram de um contrabando de equipamentos eletrônicos do Paraguai avaliado em R$ 115 mil. O desvio dos objetos apreendidos aconteceu no dia 5 de março de 2020, durante atendimento em uma tentativa de roubo de um caminhão na PR-323, em Sertaneja.

De acordo com informações do MP-PR, na carga milionária estavam vinte e cinco Xbox One S; dois Xbox One X; trinta Playstations 4; trinta e dois celulares Xiomi 8 64 GB; e quatorze aparelhos Google Chromecast.

O Ministério Público também pediu o bloqueio de bens no valor dos produtos desviados, acrescido de juros e correção, além da perda das funções públicas dos policiais militares.

