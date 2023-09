PMs resgatam cachorro trancado em carro sob sol forte no Paraná; veja

Agentes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) fizeram um resgate muito importante e evitaram uma possível tragédia em Toledo, no Oeste do Estado. Os PMs quebraram os vidros de um Jeep e salvaram um cachorrinho que estava trancado no interior do veículo sob sol forte. O vídeo do resgate foi compartilhado nesta quinta-feira (21), no perfil oficial do Governo do Estado no Instagram.

De acordo com a publicação, a cidade paranaense registrava temperaturas acima das 30º C no dia do resgate. Conforme relato dos policiais militares, o cachorro apresentava diversos sinais de debilidade causados pelo calor. Ele estava ofegante, trêmulo e com alta temperatura corporal. Veja o resgate no vídeo abaixo

Os donos do animal foram presos em flagrante pelo crime de maus-tratos. O pet foi entregue para familiares do casal, que devem cuidar dele até que o caso seja julgado. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio durante a ocorrência.

Na publicação, o Governo do Paraná aproveitou a oportunidade para reforçar que trancar qualquer animal em um carro pode configurar crime. O post ainda foi usado como forma de orientação: a população deve ligar para o 190 caso veja algum animal trancado dentro de veículos. "Se está calor para você, imagine para o pet", frisou a PMPR.

