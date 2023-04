PMs 'invadem' transmissão ao vivo e prendem jovens no Paraná; vídeo

Da Redação

Uma transmissão ao vivo realizada por alguns jovens da cidade de Toledo, no Oeste do Paraná, nesta terça-feira (25), contou com uma participação muito especial. Eles foram surpreendidos por policiais militares durante a "live". Assista no final da matéria.

De acordo com informações, os agentes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) chegaram até o local da transmissão, após terem recebido uma denúncia informando que jovens estavam mostrando armas e drogas em uma rede social.

Após "invadirem" a transmissão ao vivo, os policiais militares revistaram a residência e apreenderam dois simulacros de arma de fogo, uma munição de 762 deflagrada, cocaína, uma caixa de som, dois celulares e também um narguilé. Veja as apreensões:

fonte: PMPR

No total, cinco pessoas foram levadas para a delegacia de Toledo, dentre elas duas adolescentes. Os outros três maiores de idade podem responder por corrupção de menores, dentre outros crimes.



Assista:





