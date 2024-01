PMs ficam feridos após viatura capotar nas areias do Litoral do PR

Dois policiais militares ficaram feridos após a viatura em que eles estavam capotar nas areias do Litoral do Paraná. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (5) no balneário Shangrilá, em Pontal do Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos agentes de segurança. Conforme a corporação, os policiais faziam patrulhamento na beira da praia, utilizando uma viatura própria para uso na areia, quando houve o tombamento do veículo. As causas do acidente não foram divulgadas.

Os policiais estavam num entreposto, ou seja, no meio do caminho entre dois postos de guarda-vidas. Conforme os socorristas, eles tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Shangrilá para avaliação médica.

