PMs do Batalhão de Fronteira apreendem 110 kg de maconha em Guaíra

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em uma ação integrada com a Polícia Federal, apreenderam 110 quilos de maconha no município de Guaíra, no Oeste do Paraná, nesta terça-feira (21).

Os agentes localizaram uma embarcação abandonada às margens de um rio, em um porto clandestino, carregada com a droga. Ninguém foi encontrado no local.

O barco e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra.

Já em Santo Antônio do Sudoeste, que faz fronteira com o município Argentino de San Antonio, os militares do BPFron abordaram um veículo e, ao fazerem a vistoria, descobriram caixas contendo 81 garrafas de vinho de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro.

Os três ocupantes do carro e as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal.

