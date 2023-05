PMPR encontra bebê trancada sozinha dentro de casa, em Maringá

Da Redação

Imagem Ilustrativa

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) resgatou um bebê, de apenas 1 ano e quatro meses, que foi deixado trancado sozinho dentro de uma residência, em Maringá, Noroeste do Estado. As autoridades foram acionadas por vizinhos, que escutaram a criança chorar por mais de 30 minutos e perceberam que todas as luzes estavam apagadas e a casa trancada.

Ao chegarem no local, os militares constataram que não havia nenhum adulto no imóvel e, quando foram entrar no terreno, foram abordados por três adultos que chegavam na residência. Eles seriam os familiares do bebê.

A mãe, de 22 anos, o pai da criança, de 26 anos, e o avô permitiram a entrada dos agentes da PMPR. Os policiais confirmaram que o bebê estava sozinho, deitado em um tapete no chão. Os pais informaram que teriam medicado a criança e a deixaram dormindo, quando saíram de casa.

Ainda conforme relato dos familiares, o bebê teria ficado sob a supervisão de um outro avô, mas o homem não estava no local quando as autoridades chegaram.

A situação foi caracterizada pela PMPR como abandono de incapaz, e os familiares foram encaminhados à central de flagrantes da delegacia de Polícia Civil de Maringá.

Fonte: Informações GMC Online.

