PMPR e Polícia Federal apreendem mais de 4 toneladas de drogas no Oeste do Estado.

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) da Polícia Militar do Paraná e a Polícia Federal apreenderam mais de quatro toneladas de drogas, sábado (27), em Marechal Cândido Rondon, no oeste do estado.

As equipes realizavam patrulhamento na área rural do município quando pessoas na região de mata levantaram suspeita. Durante a abordagem dos policiais militares e federais, os indivíduos fugiram e não foram localizados.

No local, foi encontrada uma caminhonete, com registro de furto da cidade de Campos Alegre (SC) e, dentro dela, foram encontrados diversos fardos de maconha, totalizando 4,1 toneladas.

O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

