PMPR atendeu mais de 2,2 mil ocorrências durante a Operação Páscoa

Além disso, foram realizados 49 termos circunstanciados e cumpridas 20 ordens judiciais

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu 2.231 ocorrências durante a Operação Páscoa, entre os dias 6 e 10 de abril, no feriado prolongado. A ação visou reforçar o policiamento ostensivo preventivo não só nos locais de maior movimentação de pessoas em todo o Estado, mas também nas rodovias estaduais, devido ao aumento do fluxo de turistas no período.

Os efeitos da atuação foram positivos, segundo o comandante-geral da PMPR, coronel Sérgio Almir Teixeira, uma vez que resultaram na prisão de 127 pessoas, apreensão de nove armas de fogo e quase 200 quilos de drogas. Além disso, foram realizados 49 termos circunstanciados e cumpridas 20 ordens judiciais.

“A ação reforça a atuação contínua da Polícia Militar, que está sempre preocupada em garantir a ordem pública e a tranquilidade das pessoas, principalmente nos períodos com maior circulação nos comércios e nas estradas”, disse o comandante-geral.

Ao todo, mais de 5 mil militares estaduais atuaram durante a Operação, em reforço ao policiamento preventivo, repressivo e ostensivo, para garantir a ordem pública e proporcionar um feriado tranquilo para a população paranaense e também aos turistas que vieram ao Paraná.





POLÍCIA RODOVIÁRIA

Nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuou de forma preventiva para coibir acidentes, principalmente nas ações contra o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e tráfico de drogas.

Foram registrados 1.539 autos de infração de trânsito, 4.173 casos de excesso de velocidade e nove prisões por embriaguez ao volante. Houve 58 acidentes que resultaram em 16 mortes e 81 pessoas feridas.

