PMPR apreende mais de duas toneladas de maconha em Medianeira

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu mais de duas toneladas de maconha na noite desta segunda-feira (22), em Medianeira, na região Oeste do Estado. A ação foi realizada por policiais de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 14º Batalhão da Polícia Militar.

Durante patrulhamento às margens da BR-277, os policiais perceberam uma movimentação em um posto de molas. Ao se aproximarem viram alguns indivíduos pulando o muro. Eles não foram localizados.

No entanto, no local havia um caminhão carregado com dezenas de fardos de maconha. Outros dois veículos com a droga também foram encontrados. No total, a apreensão somou 2,1 toneladas do entorpecente.

O proprietário do estabelecimento foi identificado, localizado e recebeu voz de prisão. Ele, os veículos e a droga foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira para os procedimentos cabíveis.

