PMPR apreende mais de 400 quilos de maconha após acidente na PR-323

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O 25º Batalhão da Polícia Militar apreendeu em Perobal, na região Oeste do Estado, mais de 400 quilos de maconha. O fato ocorreu na PR-323, na noite desta segunda-feira (10), após uma equipe que realizava patrulhamento receber a informação sobre um acidente ocorrido na rodovia e que envolveu um veículo VW/Polo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motorista de 51 anos fica ferido após acidente na PR-444

Os militares estaduais chegaram ao local do acidente e se depararam com o automóvel às margens da rodovia com a frente destruída. Dentro dele foram encontrados diversos fardos contendo a droga que, após pesados, totalizaram 422 quilos de maconha. O condutor não foi localizado.

continua após publicidade

O veículo e a droga apreendidos foram encaminhados para a 7ª Subdivisão Policial em Umuarama.

Siga o TNOnline no Google News