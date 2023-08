PMPR apreende 5,1 mil pacotes de cigarros contrabandeados na fronteira

Equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em conjunto com o 21º Batalhão da Polícia Militar, apreenderam 5.174 pacotes de cigarros contrabandeados na fronteira entre o Brasil e a Argentina, na cidade de Bom Jesus do Sul, no Sudoeste do Paraná.

continua após publicidade

Os policiais em ação da "Operação Hórus 10 de Agosto" faziam vigilância na fronteira nesta terça-feira (8), quando avistaram um veículo entrando no Brasil por uma passagem clandestina.

- LEIA MAIS: PRF apreende R$ 1 milhão em cocaína em tanque de combustível no PR

continua após publicidade

Ao dar voz de abordagem, o condutor do veículo acelerou, dando início a uma perseguição tática que se estendeu por mais de 20 quilômetros. O suspeito perdeu o controle do carro e fugiu a pé em meio à vegetação.

No interior do carro os policiais encontraram grande quantidade de cigarros contrabandeados e dois pneus. Além disso, havia um rádio de telecomunicação acoplado ao painel.

O veículo, os pacotes de cigarros e pneus foram apreendidos e entregues à Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste. A PMPR estima um prejuízo de cerca de R$ 341 mil os contrabandistas. As investigações continuam para identificar e localizar o condutor.

Siga o TNOnline no Google News