PMPR apreende 26 kg de maconha em carro; motorista estava embriagado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu duas pessoas e apreendeu 26 quilos de maconha na madrugada desta sexta-feira (12), durante uma fiscalização de trânsito em frente ao Posto de Polícia Rodoviária da PR-508 (Alexandra-Matinhos), no Litoral do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ladrões ousados invadem casa e furtam jet-ski em Apucarana

Um veículo preto com dois ocupantes foi parado para averiguação de rotina. O condutor do veículo, um homem de 37 anos, apresentava sintomas de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro. O exame etilométrico apresentou resultado de 0,44 mg/L e ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

continua após publicidade

A equipe policial realizou uma revista veicular e encontrou dois pacotes grandes contendo 26 quilos de substância análoga à maconha. Também foram encontrados nove invólucros de substância análoga à cocaína escondidos dentro do painel do veículo.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Com isso, o outro homem também foi detido. Ele assumiu a responsabilidade pelas drogas e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Ambos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Paranaguá.

Siga o TNOnline no Google News