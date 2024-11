PM viraliza ao ser flagrado com 'mini' bicicleta apreendida no Paraná

Pessoas que transitavam pelas ruas flagraram a cena do policial com a 'magrela' e o gravaram

Um vídeo de um policial militar está viralizando nas redes sociais. Isso porque o agente de segurança foi flagrado pedalando uma 'mini' bicicleta ao lado de uma viatura em Guarapuava, na região central do Paraná, na última sexta-feira (25). A bicicleta foi apreendida junto a um suspeito de furto, mas como a corporação estava sem outras viaturas disponíveis, o policial teve que pedalar até a delegacia.

Pessoas que transitavam pelas ruas flagraram a cena do policial com a 'magrela' e o gravaram. As imagens estão circulando nas redes sociais.

Assista:

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), uma equipe foi chamada para atender a uma situação de furto e, quando chegou ao local, o suspeito estava sendo contido por populares.

O detido, de 40 anos, estava com uma mochila - que comportava pelas de roupas novas, dois óculos de sol, três chocolates, um frasco de perfume e uma bicicleta de origem não declarada. A corporação afirmou que os produtos encontrados são "oriundos de furto".

"No local encontravam-se os proprietários de outras lojas, os quais reconheceram os produtos como de suas respectivas lojas, bem como o autor reconheceu que o mesmo efetuou os furtos. Ainda foi informado que em datas anteriores a mesma pessoa já praticou furto no local", diz o B.O.

O homem foi preso e, em consulta ao sistema, foi verificado que ele já possui antecedentes criminais por furtos, afirma o documento.

Com informações do G1.

