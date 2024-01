PM suspeito de matar ex-esposa é encontrado e esfaqueia a si mesmo

O crime contra Viviane aconteceu no dia 02 de janeiro

O sargento aposentado da Polícia Militar de 56 anos, suspeito de ter matado a ex-esposa na frente da filha, foi encontrado na tarde desta terça-feira (9), na cidade de Formosa do Oeste, no Paraná.

O suspeito estava sendo procurado desde o dia 02 de janeiro, data em que ocorreu o feminicídio contra Viviane Aparecida Castro Furlan de 38 anos de idade, em Marialva, ao norte do Paraná. O homem havia cometido o ato na frente da filha do casal, de 12 anos de idade. Após o crime, ele fugiu.

Denúncias levaram a polícia a encontrá-lo em um imóvel em Formosa do Oeste. Quando o aposentado viu a equipe policial se aproximando, ele se feriu com três golpes de faca na região do abdômen, segundo a PM.

Ele foi socorrido por uma equipe médica do Samu e encaminhado em estado grave ao hospital do município. Após os atendimentos necessários, foi transferido para o Hospital Universitário de Cascavel.

A situação está sendo acompanhada pelo delegado de Marialva, Aldair Silva Oliveira.

