PM resgata adolescente mantida em cárcere privado no Paraná

Segundo Polícia Militar, a jovem de 17 anos era obrigada a se prostituir.

Uma ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marmeleiro no início da noite terça-feira (26), quando a equipe policial foi acionada por um Oficial de Justiça da Comarca.

Ele relatou que ao se aproximar de uma residência para cumprir uma ordem judicial, se deparou com um homem que mantinha uma adolescente de 17 anos, em cárcere privado.

No momento em que o Oficial de Justiça chegou, o homem estava com uma faca na mão, cortando o cabelo da adolescente e ao ser flagrado saiu correndo pelos fundos do terreno.

Durante o deslocamento, a equipe policial foi informada que o suspeito estava correndo em direção ao centro da cidade. Os policiais realizaram buscas, mas ele não foi localizado.

Na casa foi constatado que a adolescente era mantida em cárcere privado desde a madrugada, e o homem teria ferido ela com cortes de faca e pancadas que causaram hematomas por todo o corpo.

A adolescente informou que o homem a obrigava a se prostituir e ele ficava com o dinheiro para comprar drogas.

Ela foi encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada com acompanhamento de profissionais de saúde e do Conselho Tutelar.

O agressor que já foi identificado, ainda não foi localizado.

Com informações: PP News

