PM reforça orientações de segurança para locais com transmissões de jogos da Copa

Mesmo com a Copa do Mundo sendo disputada fora do país, a expectativa é de que milhares de torcedores se reúnam em bares, restaurantes, praças, clubes e outros espaços de convivência do Estado para acompanhar as transmissões das partidas. Para que as comemorações ocorram em um ambiente seguro, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio das ações da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), preparou um conjunto de orientações preventivas voltadas à conscientização coletiva.

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As equipes da AIFU atuam de forma integrada com órgãos estaduais e municipais na fiscalização de estabelecimentos que promovem eventos, verificando a regularidade documental, o cumprimento das normas vigentes, as condições gerais de segurança e a capacidade máxima de público permitida em cada local. Essa atuação possui caráter preventivo e busca mitigar riscos, além de assegurar que os espaços de lazer ofereçam estrutura adequada para receber a população.

“A Copa do Mundo é, historicamente, um momento de celebração e confraternização entre os torcedores. No entanto, o aumento expressivo do fluxo de pessoas em ambientes de lazer exige atenção redobrada. Nosso objetivo com essas orientações é fortalecer a cultura da prevenção para que o cidadão possa torcer com tranquilidade. Com atitudes responsáveis e a colaboração de todos, é possível aproveitar cada partida com respeito, segurança e espírito esportivo”, destacou o major Marcel Elias, responsável pela AIFU.

A corporação elencou algumas orientações importantes para quem pretende acompanhar os jogos em espaços públicos ou estabelecimentos comerciais:

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Opte por locais regularizados e que ofereçam infraestrutura adequada e condições de segurança;

Evite ambientes com excesso de lotação, que dificultam a circulação de pessoas e podem comprometer as rotas de fuga em situações de emergência. Ao chegar ao local, identifique as saídas de emergência e os acessos disponíveis.

Mantenha carteiras, celulares, documentos e bolsas sob vigilância constante, preferencialmente em locais de difícil acesso para terceiros.

Em ambientes com grande movimentação, mantenha acompanhamento constante dos menores e estabeleça previamente um ponto de encontro para eventual necessidade.

Caso haja consumo de bebidas alcoólicas, planeje o retorno para casa com antecedência. Utilize transporte coletivo, táxis, aplicativos de mobilidade ou defina previamente um motorista responsável.

Além disso, a PM reforça a importância da participação da população na manutenção da ordem e da segurança durante as festividades. Denúncias sobre comércio irregular, perturbação do sossego, descumprimento de normas de segurança ou qualquer situação que represente risco à coletividade são essenciais para a atuação rápida das equipes policiais.

A PMPR também orienta os torcedores a evitarem provocações e discussões motivadas por rivalidades esportivas, contribuindo para que o ambiente permaneça harmonioso e livre de incidentes. Em caso de ocorrências ou situações suspeitas, a população pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190 ou por meio do aplicativo 190 PR, disponível para dispositivos Android e iOS.