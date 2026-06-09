Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
FUTEBOL

PM reforça orientações de segurança para locais com transmissões de jogos da Copa

PM reforça a importância da participação da população na manutenção da ordem e da segurança durante as festividades

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 15:25:35 Editado em 09.06.2026, 15:25:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PM reforça orientações de segurança para locais com transmissões de jogos da Copa
Autor PMPR também orienta os torcedores a evitarem provocações e discussões motivadas por rivalidades esportivas - Foto: Divulgação PM-PR

Mesmo com a Copa do Mundo sendo disputada fora do país, a expectativa é de que milhares de torcedores se reúnam em bares, restaurantes, praças, clubes e outros espaços de convivência do Estado para acompanhar as transmissões das partidas. Para que as comemorações ocorram em um ambiente seguro, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio das ações da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), preparou um conjunto de orientações preventivas voltadas à conscientização coletiva.

-LEIA MAIS: Raphinha entra no radar do futebol saudita e valor pode chegar a R$ 510 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As equipes da AIFU atuam de forma integrada com órgãos estaduais e municipais na fiscalização de estabelecimentos que promovem eventos, verificando a regularidade documental, o cumprimento das normas vigentes, as condições gerais de segurança e a capacidade máxima de público permitida em cada local. Essa atuação possui caráter preventivo e busca mitigar riscos, além de assegurar que os espaços de lazer ofereçam estrutura adequada para receber a população.

“A Copa do Mundo é, historicamente, um momento de celebração e confraternização entre os torcedores. No entanto, o aumento expressivo do fluxo de pessoas em ambientes de lazer exige atenção redobrada. Nosso objetivo com essas orientações é fortalecer a cultura da prevenção para que o cidadão possa torcer com tranquilidade. Com atitudes responsáveis e a colaboração de todos, é possível aproveitar cada partida com respeito, segurança e espírito esportivo”, destacou o major Marcel Elias, responsável pela AIFU.

A corporação elencou algumas orientações importantes para quem pretende acompanhar os jogos em espaços públicos ou estabelecimentos comerciais:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Opte por locais regularizados e que ofereçam infraestrutura adequada e condições de segurança;
  • Evite ambientes com excesso de lotação, que dificultam a circulação de pessoas e podem comprometer as rotas de fuga em situações de emergência. Ao chegar ao local, identifique as saídas de emergência e os acessos disponíveis.
  • Mantenha carteiras, celulares, documentos e bolsas sob vigilância constante, preferencialmente em locais de difícil acesso para terceiros.
  • Em ambientes com grande movimentação, mantenha acompanhamento constante dos menores e estabeleça previamente um ponto de encontro para eventual necessidade.
  • Caso haja consumo de bebidas alcoólicas, planeje o retorno para casa com antecedência. Utilize transporte coletivo, táxis, aplicativos de mobilidade ou defina previamente um motorista responsável.

Além disso, a PM reforça a importância da participação da população na manutenção da ordem e da segurança durante as festividades. Denúncias sobre comércio irregular, perturbação do sossego, descumprimento de normas de segurança ou qualquer situação que represente risco à coletividade são essenciais para a atuação rápida das equipes policiais.

A PMPR também orienta os torcedores a evitarem provocações e discussões motivadas por rivalidades esportivas, contribuindo para que o ambiente permaneça harmonioso e livre de incidentes. Em caso de ocorrências ou situações suspeitas, a população pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190 ou por meio do aplicativo 190 PR, disponível para dispositivos Android e iOS.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo eventos PMPR segurança torcedores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV