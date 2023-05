PM recupera mais de R$ 210 mil de assaltos a agências bancárias no PR

Da Redação

Mais de 70 policiais estão na operação para localizar outros três envolvidos

A Polícia Militar do Paraná recuperou mais de R$ 210 mil levados em assaltos a duas agências bancárias, em Sulina, no Sudoeste do Estado, ocorrido na última sexta-feira (5). As buscas seguem em toda a região e, até a tarde desta quinta-feira (11), um suspeito já foi preso.

Mais de 70 policiais estão na operação para localizar outros três envolvidos. Contra um deles já há um mandado de prisão expedido. Além do dinheiro recuperado, os militares estaduais apreenderam uma arma de fogo, munições e um veículo.

“Todos os envolvidos diretamente na ação criminosa foram identificados. Seguimos na busca por esses homens realizando pontos de bloqueio na região. Durante as investigações, identificamos uma mulher suspeita de envolvimento no roubo. Ela foi localizada em Curitiba e encaminhada para prestar depoimento”, disse a tenente Letícia Conrado, do 3º Batalhão da Polícia Militar, que tem sede em Pato Branco.

A operação conta com policiais militares do 3º, 16º e 21º batalhões da Polícia Militar, da 12ª Companhia Independente e de unidades especializadas, como o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial, Batalhão de Polícia Rodoviária, equipes de inteligência, cães, Rondas Ostensivas Tático Móvel, Batalhão de Polícia de Fronteira (Bpfron) e Patrulha Rural.

A Polícia Militar solicita à comunidade para que qualquer informação que possa auxiliar na localização dos envolvidos seja repassada via 190, no Disque-Denúncia 181 ou diretamente às equipes policiais.

