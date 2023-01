PM recupera mais de 30 sacos com fertilizantes saqueados de caminhões

Da Redação

Polícia Militar recupera mais de 30 sacos com fertilizantes saqueados de caminhões em Paranaguá

A Polícia Militar do Paraná prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes, na manhã desta quarta-feira (25), suspeitos de receptação de cargas saqueadas de caminhões, em Paranaguá, no Litoral do Estado. A ação faz parte da operação Carga Segura, deflagrada por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar.

Ela foi desencadeada com o objetivo de combater a “vazada”, furto que consiste na abertura de bicas e tombadores dos caminhões que trafegam em baixa velocidade pelo perímetro portuário, para que a carga caia na via com o fim de ser varrida, ensacada, subtraída e vendida a receptadores que atuam na região.

A operação fez sua primeira ação no bairro Vila Paranaguá. Após levantamentos feitos pela Agência Local de Inteligência (ALI), as equipes policiais localizaram e apreenderam 20 sacos de fertilizantes e uma balança mecânica. Um homem de 42 anos foi preso por receptação.

Em seguida, em outro endereço, no bairro Vila Guarani, os militares estaduais encontraram e apreenderam mais 11 sacos de fertilizantes misturados e três balanças digitais. Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram encaminhados suspeitos de receptação dos produtos encontrados.

“Estamos atuando de forma a coibir a prática desse crime, principalmente identificando os locais para onde as cargas saqueadas são levadas e, posteriormente, distribuídas. Com isso, conseguimos evitar prejuízos ainda maiores e prendemos os responsáveis”, frisou o tenente Alexandre Henrique Silva de Lima, coordenador da Comunicação Social do 9º BPM.

MAIS PRISÕES – Na última semana, durante uma operação policial, três pessoas também foram presas suspeitas de receptação das cargas que foram saqueadas dos caminhões que aguardavam a entrada no Porto de Paranaguá. Além disso, foram recuperadas mais de quatro toneladas de fertilizantes. A ação motivou o início da operação Carga Segura.

CARGA SEGURA – A operação faz parte de um esforço continuado que a Polícia Militar tem desenvolvido no município de Paranaguá, cujo objetivo central é prevenir e coibir o saque a caminhões e o armazenamento irregular de produtos oriundos de furto, deixando a cidade mais segura para os profissionais que atuam na área portuária e para a própria população.

