PM recupera carro e apreende U$ 145 mil dólares - TNOnline

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), pertencente ao 3º Comando Regional da PM (3º CRPM), recuperaram um carro furtado e apreenderam U$ 145 mil dólares. A ação policial aconteceu no sábado (08/08) na cidade de Maringá.

De acordo com informações da unidade, os policiais do Choque foram dar atendimento a uma situação de perturbação do sossego e, ao chegar na residência, verificaram que havia vários carros no quintal. Um dos veículos era um GM/Camaro, de cor branca, com alerta de furto e estava com as placas trocadas.

Ao fazer buscas pela residência, os militares estaduais encontraram U$ 145 mil dólares em espécie. Ainda segundo o 4º Batalhão, o proprietário da casa teria relatado que havia vendido uma casa no Paraguai (PY), porém, não apresentou a documentação.

Diante dos fatos, todo material foi apreendido e encaminhado para as medidas cabíveis.