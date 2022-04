Da Redação

PM prepara plano de segurança para visita de Lula a Curitiba

A Polícia Militar do Paraná está preparando um plano de segurança para a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Curitiba nesta sexta-feira (18). "Está sendo estruturado o plano de segurança, o qual compreende as proximidades do local do evento e pontos da cidade apurados como de potenciais conflitos", disse a PM em nota encaminhada à redação do Bem Paraná.

Grupos bolsonaristas informaram que deverão realizar protestos pela cidade durante a visita. O diretório do PT no Paraná também estruturou um esquema de segurança próprio para escoltar Lula durante eventos que acontecerão neste fim de semana nas cidades de Curitiba e Londrina.

Pré-candidato a presidente, Lula vai a Curitiba para evento de filiação do ex-governador Roberto Requião ao PT, que acontecerá a partir das 18 horas no ExpoUnimed, no Campo Comprido. Requião entra no PT para concorrer ao governo Paraná, após ter deixado o MDB após mais de 30 anos de militância. É a primeira visita de Lula a Curitiba após ficar preso sede da Polícia Federal na capital paranaensede 7 de abril de 2018 e 8 de novembro de 2019, sob a custódia da Lava Jato. A Justiça arquivou todas as 24 acusações contra o ex-presidente.

No sábado (19), Lula irá a Londrina visitar o assentamento Eli Vive, do MST, acompanhado de Requião, da presidenta nacional do PT, a paranaense Gleisi Hoffmann, e dos dirigentes nacionais do MST João Pedro Stédile e João Paulo Rodrigues. Ocupadas em 2009, as terras que deram origem ao assentamento foram adquiridas pelo Incra em agosto de 2010, no segundo mandato de Lula. Com 501 famílias, o Eli Vive é considerado a maior área de Reforma Agrária em região metropolitana do Brasil e tem sua matriz produtiva baseada na agroecologia. Em lotes de oito e dez hectares, as famílias produzem para subsistência e comercialização, por meio de uma cooperativa e diretamente em feiras livres, além de supermercados e Ceasa de Londrina. Entre os produtos, leite, hortaliças, café, frutas e grãos, como milho e feijão.

