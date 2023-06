PM prende traficantes que usavam BMW para entregar vapers com maconha

Três pessoas foram presas com mais de dois mil cigarros eletrônicos (VAPERS) e essências contendo maconha dentro de um carro de luxo, durante uma abordagem da Polícia Militar, no bairro CIC, em Curitiba, no Paraná. O prejuízo causado ao crime foi de aproximadamente R$ 1,3 milhão. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (02).

continua após publicidade

De acordo com as equipes policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 23º Batalhão da Polícia Militar, após o recebimento de uma denúncia de que um homem estaria em um veículo BMW fazendo a entrega de entorpecentes na região.

- LEIA MAIS: PRF apreende mais de 300 celulares e 577 cigarros eletrônicos no PR

continua após publicidade

De imediato, as equipes conseguiram identificar o veículo e realizaram a abordagem. Os dois ocupantes do carro possuíam cerca de 100 cigarros eletrônicos com o entorpecente. Em seguida, o condutor confirmou às equipes que havia mais produtos em sua residência, no bairro Hauer, prontos para comercialização.

No local, foi encontrada grande quantidade de produtos e uma pistola Glock 9mm, além de 35 munições.

Na continuidade das diligências, os militares estaduais localizaram em outra residência, no bairro Vila Verde, mais produtos prontos para a comercialização. Uma mulher que seria convivente de um dos suspeitos também foi presa.

continua após publicidade

Ao todo, foram apreendidos 1.570 Vapers, 1.149 refis e 38 canetas prontas com maconha, uma balança de precisão, um veículo BMW 135I, três celulares, 35 munições, R$ 1,1 mil em espécie e uma balança de precisão.

Os três presos e todos os produtos apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News