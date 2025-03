PM prende suspeito de matar professor voluntário em Ponta Grossa

continua após publicidade

A Polícia Militar do Estado do Paraná (PM/PR) prendeu na tarde de terça-feira (25), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do estado, o suspeito de assassinar Michael da Silva, 29 anos. A prisão foi realizada na região do Cará Cará. O crime aconteceu na última sexta-feira (21), no ‘Recanto Verde’.

Conforme informações compartilhadas pela PMPR com o portal aRede, a prisão ocorreu às 16h20, na PR-151, próximo ao trevo de Guaragi. Agentes do Pelotão de Choque, CPU e RPA, do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º B.P.M.), estiveram na ocorrência.

Os policiais abordaram um carro cinza, que se deslocava de Palmeira a Ponta Grossa. O condutor foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao ser questionado onde estava a arma do crime, ele disse a localização do revólver.357, modelo RT 627.

Foto por Reprodução/PMPR Arma encontrada com o suspeito

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à 4ª Central Regional de Flagrantes, onde foi constatado um mandado de prisão contra o suspeito. Além disso, a arma foi apreendida. Agora, o homem fica à disposição das autoridades competentes.

