PM prende quatro suspeitos de explosão em banco no PR

Quatro suspeitos de envolvimento na explosão de um banco em Diamante D’Oeste, no Oeste do Paraná, foram presos na manhã deste sábado (6). Os bandidos foram localizados pela Polícia Miliar (PM) em sítios e áreas de mata entre as cidades de Missal e Ramilândia.

A quadrilha invadiu uma agência bancária na madrugada desta sexta-feira (5). Conforme a PM, os criminosos estavam fortemente armados e danificaram os caixas eletrônicos com os dinamites. O crime ocorreu no Sicredi de Diamante D’Oeste. Nenhum valor foi levado pelos suspeitos, segundo a instituição, que fugiram em veículos.

Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos estava com um mandado de prisão em aberto, com uma “imensa ficha criminal”. Com os suspeitos, foram apreendidas 11 armas de fogo, explosivos e dois veículos. Por causa dos explosivos, o Esquadrão Antibombas foi acionado. A equipe está pousando em Cascavel e deve seguir para Missal.

