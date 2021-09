Da Redação

PM prende quadrilha que roubava carros de luxo em Maringá

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (22),uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo e casas em Maringá. Um dos suspeitos, foi baleado pela equipe da polícia, após tentar reagir à prisão em um apartamento, localizado na Zona 7. Ele estava armado, segundo a PM.

Os criminosos teriam roubado uma casa na Zona 7 na noite de terça-feira, (21). Um casal de idosos foi rendido e os ladrões levaram um carro Jeep Compass. Segundo a PM, na manhã desta quarta, uma equipe foi até o Jardim Industrial após receber uma informação de que o carro roubado estava no local. Sete suspeitos estavam no local e foram presos, de acordo com a PM.

Os policiais descobriram que um dos suspeitos estava em um apartamento, na Vila Esperança, em Maringá. Quando a equipe chegou o homem estaria armado e os policiais atiraram. Ele foi baleado e encaminhado para atendimento médico.

Segundo a PM, a quadrilha praticava assaltos em casas e levavam também veículos de luxo. Os integrantes seriam violentos durante os assaltos, de acordo com a investigação. Ao longo do dia os policiais apreenderam um veículo, que foi recuperado de assalto, e três armas de fogo que estavam com a quadrilha.

Com informações: GMC Online