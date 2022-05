PM prende motorista suspeito de provocar acidente com ônibus

Da Redação

Na tarde desta segunda-feira (02), por volta das 13h, foi preso o motorista envolvido no acidente de trânsito que resultou na morte de sete pessoas e deixou 15 feridas na manhã desta segunda, na BR-467.

O homem que causou o acidente entre Pato Bragado e Marechal Candido Rondon, foi localizado pela Polícia no município de Mercedes. Com ele, foi encontrada a carreta LS Mercedes de cor branca e, na lateral, foi identificada as marcas da colisão. A carreta bateu contra o micro-ônibus da Saúde de Pato Bragado.

O motorista, segundo a polícia, confessou ter se envolvido no acidente e se evadido do local sem prestar socorro. Ele foi encaminhado para a 47ª DRP – Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para ser ouvido e permanecerá preso.



Dentro do ônibus foram localizados parte da carga de milho que a carreta transportava. Inclusive, a pista onde ocorreu o acidente também ficou coberta por grãos. Por volta das 11h30 desta segunda (02), o Instituto Médico legal – IML de Toledo começou a realizar a remoção dos corpos para exames de necropsia.

Todas as vítimas, entre elas crianças, residiam em Pato Bragado e estariam se dirigindo a Toledo para consultas médicas. Ainda no final desta manhã, a prefeitura de Pato Bragado emitiu uma nota oficial relatando sobre o acidente e ressaltando que está prestando todo o suporte e apoio aos familiares das vítimas.

A identidade do motorista não foi revelada.

