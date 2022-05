PM prende motorista que atropelou e matou criança no PR

Da Redação

Um homem com mandado de prisão em seu desfavor foi preso nesta quarta-feira (25) pela Polícia Militar de Cândido de Abreu. O detido é suspeito de atropelar e provocar a morte de Kalleb Henrique Souza da Silva, uma criança de 2 anos, no dia 14 de maio na cidade de Reserva.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu após a equipe de serviço receber informações, que o suspeito poderia estar escondido na zona rural na região de Três Bicos, e, naquele instante estaria caminhando pela PR-239. Os policiais saíram em patrulhamento e tiveram exito em localizar o suspeito.

Ele foi detido e encaminhado até a Delegacia de Manoel Ribas, onde ficou à disposição do poder judiciário.

ATROPELAMENTO

Kaleb e o pai dele foram atropelados quando estavam indo a uma lanchonete fazer um lanche na noite de sábado (14), por volta das 22h15, na Rua Leôncio Miró Rocha, na cidade de Reserva. Momentos antes, a mãe também acompanhava os dois, no entanto ela teria esquecido a mamadeira e voltou para buscar.

Kalleb chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu na madrugada do dia seguinte. O pai Elisson da Silva da Luz também sofreu ferimentos principalmente na região do rosto e cabeça.

Na época, segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, o causador do atropelamento seria um Fiat Strada vermelho e o motorista não parou para prestar atendimento. Porém, o rapaz que estava dirigindo não seria o proprietário do carro e o rapaz teria pegado as chaves sem permissão.