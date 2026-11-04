PM prende moradora de Arapongas suspeita de matar os dois filhos
Mulher estava desaparecida após os corpos das vítimas, de cinco e um ano, serem achados em um carro na manhã desta quarta-feira (04)
A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (4), a mulher suspeita de assassinar os próprios filhos. A prisão ocorreu na cidade de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. A mãe estava desaparecida desde as primeiras horas do dia e havia suspeitas de que ela pudesse ter atentado contra a própria vida. Ela foi encontrada às margens de um rio, em uma propriedade rural do município. A família morava originalmente na cidade de Arapongas.
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A menina de aproximadamente um ano e um menino de cinco foram encontrados mortos em um carro, no início da manhã desta quarta-feira. Os corpos estavam na região da ponte que liga os municípios de Itambaracá e Bandeirantes.
Antes de ser localizada e presa pelos policiais, a suspeita mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram a fazer varreduras nas margens e nas águas de um rio local.
De acordo com a Polícia Civil, que assumiu o caso, a mulher teria enviado mensagens de voz para terceiros anunciando o que pretendia fazer com as crianças. Esses áudios já foram recolhidos pelos investigadores e passarão por análises detalhadas para ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.
As motivações ainda estão sendo apuradas, mas as informações preliminares indicam que os pais das vítimas enfrentavam uma disputa na Justiça pela guarda dos filhos. O pai das crianças possui familiares na região onde as mortes ocorreram.
Após a perícia no local onde as crianças foram encontradas, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os exames médicos vão determinar a causa exata das mortes. A suspeita detida foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça.