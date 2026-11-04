PM prende moradora de Arapongas suspeita de matar os dois filhos

Mulher estava desaparecida após os corpos das vítimas, de cinco e um ano, serem achados em um carro na manhã desta quarta-feira (04)

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (4), a mulher suspeita de assassinar os próprios filhos. A prisão ocorreu na cidade de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. A mãe estava desaparecida desde as primeiras horas do dia e havia suspeitas de que ela pudesse ter atentado contra a própria vida. Ela foi encontrada às margens de um rio, em uma propriedade rural do município. A família morava originalmente na cidade de Arapongas.

LEIA MAIS: Mãe enviou áudios antes da morte dos filhos, diz delegado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A menina de aproximadamente um ano e um menino de cinco foram encontrados mortos em um carro, no início da manhã desta quarta-feira. Os corpos estavam na região da ponte que liga os municípios de Itambaracá e Bandeirantes.

Antes de ser localizada e presa pelos policiais, a suspeita mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram a fazer varreduras nas margens e nas águas de um rio local.

De acordo com a Polícia Civil, que assumiu o caso, a mulher teria enviado mensagens de voz para terceiros anunciando o que pretendia fazer com as crianças. Esses áudios já foram recolhidos pelos investigadores e passarão por análises detalhadas para ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As motivações ainda estão sendo apuradas, mas as informações preliminares indicam que os pais das vítimas enfrentavam uma disputa na Justiça pela guarda dos filhos. O pai das crianças possui familiares na região onde as mortes ocorreram.

Após a perícia no local onde as crianças foram encontradas, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os exames médicos vão determinar a causa exata das mortes. A suspeita detida foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça.