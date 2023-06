PM prende marido que matou esposa na frente do filho no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) prendeu nesta segunda-feira (12) um homem de 30 anos em cumprimento a um mandado de prisão por feminicídio. Ele é suspeito de ter assassinado a esposa, Mirela Maiara Ewerling Luis, de 26 anos, durante uma confraternização com amigos em Irati no último sábado (10). O suspeito, identificado como Gian Diego Maieski, estava foragido.

continua após publicidade

A PM encontrou Gian Diego no bairro Vila Mathilde após receber uma denúncia pelo número de emergência 190, informando a sua localização. O homem apresentava ferimentos nas mãos e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu tratamento médico antes de ser levado à delegacia.

A Polícia Civil informou que o suspeito cometeu o crime e tentou se esconder em uma região de mata, de onde foi capturado. O marido da vítima teve uma crise de ciúmes durante uma confraternização e atacou a mulher, mas foi contido pelas pessoas no local. O crime ocorreu na frente do filho de 2 anos do casal.

continua após publicidade

Vítima havia pedido medida protetiva contra o marido um ano atrás, mas não solicitou prorrogação.

Siga o TNOnline no Google News