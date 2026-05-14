PM prende homem por agredir esposa com socos na face no PR
Vítima foi encaminhada para exames clínicos antes de prestar depoimento
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar de Toledo na noite desta quarta-feira (13), resultando em ferimentos tanto na vítima quanto no agressor. Um homem, visivelmente embriagado, foi detido após agredir a esposa com socos dentro da residência do casal. Segundo o boletim de ocorrência acessado nesta quinta-feira (14), a mulher foi derrubada no chão e sofreu lesões e inchaço na face devido aos golpes desferidos pelo companheiro.
📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (14) em Apucarana e região
Durante o episódio de violência, o agressor acabou se ferindo sozinho ao tentar se levantar. Ele perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra um tanque de concreto no imóvel, sofrendo um corte profundo e inchaço na testa. Diante do cenário, a equipe policial encaminhou ambos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Toledo, onde o homem passou por uma sutura e a mulher recebeu cuidados médicos e passou por avaliação clínica.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Após a liberação médica, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A vítima recebeu orientações formais sobre os seus direitos e a possibilidade de solicitar medidas protetivas contra o marido. Todo o transporte da mulher foi realizado no banco traseiro da viatura, conforme os protocolos de segurança e atendimento à mulher vítima de violência.
om informações de CGN Notícias