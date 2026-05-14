PM prende homem por agredir esposa com socos na face no PR

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar de Toledo na noite desta quarta-feira (13), resultando em ferimentos tanto na vítima quanto no agressor. Um homem, visivelmente embriagado, foi detido após agredir a esposa com socos dentro da residência do casal. Segundo o boletim de ocorrência acessado nesta quinta-feira (14), a mulher foi derrubada no chão e sofreu lesões e inchaço na face devido aos golpes desferidos pelo companheiro.

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Durante o episódio de violência, o agressor acabou se ferindo sozinho ao tentar se levantar. Ele perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra um tanque de concreto no imóvel, sofrendo um corte profundo e inchaço na testa. Diante do cenário, a equipe policial encaminhou ambos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Toledo, onde o homem passou por uma sutura e a mulher recebeu cuidados médicos e passou por avaliação clínica.

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Após a liberação médica, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A vítima recebeu orientações formais sobre os seus direitos e a possibilidade de solicitar medidas protetivas contra o marido. Todo o transporte da mulher foi realizado no banco traseiro da viatura, conforme os protocolos de segurança e atendimento à mulher vítima de violência.

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om informações de CGN Notícias