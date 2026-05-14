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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PM prende homem por agredir esposa com socos na face no PR

Vítima foi encaminhada para exames clínicos antes de prestar depoimento

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 08:40:15 Editado em 14.05.2026, 08:55:34
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PM prende homem por agredir esposa com socos na face no PR
Autor Durante o episódio de violência, o agressor acabou se ferindo sozinho ao tentar se levantar - Foto: Diego Cavalcante/CGN

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar de Toledo na noite desta quarta-feira (13), resultando em ferimentos tanto na vítima quanto no agressor. Um homem, visivelmente embriagado, foi detido após agredir a esposa com socos dentro da residência do casal. Segundo o boletim de ocorrência acessado nesta quinta-feira (14), a mulher foi derrubada no chão e sofreu lesões e inchaço na face devido aos golpes desferidos pelo companheiro.

📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (14) em Apucarana e região

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Durante o episódio de violência, o agressor acabou se ferindo sozinho ao tentar se levantar. Ele perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra um tanque de concreto no imóvel, sofrendo um corte profundo e inchaço na testa. Diante do cenário, a equipe policial encaminhou ambos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Toledo, onde o homem passou por uma sutura e a mulher recebeu cuidados médicos e passou por avaliação clínica.

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Após a liberação médica, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A vítima recebeu orientações formais sobre os seus direitos e a possibilidade de solicitar medidas protetivas contra o marido. Todo o transporte da mulher foi realizado no banco traseiro da viatura, conforme os protocolos de segurança e atendimento à mulher vítima de violência.

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om informações de CGN Notícias

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´polícia Atendimento Médico Direitos da Mulher medidas protetivas Toledo violência domestica
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