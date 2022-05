PM prende 3 pessoas e apreende uma menor por tráfico drogas

Da Redação

Na noite desta quinta-feira (12), uma mulher e dois homens, foram detidos por estarem com grande quantidade de drogas, ainda uma adolescente foi apreendida. Segundo informado da Polícia Militar, os quatro estariam com aproximadamente 81kg de maconha, além de 472 pontos de LSD.

Os envolvidos que foram encontrados após informações recebidas pelo 5º comando regional da Polícia Militar, também portavam um carregador de pistola. De acordo com o que foi repassado, o carro foi abordado no Bairro Pioneiros Catarinenses, no veículo estavam aproximadamente 15kg de maconha.

O condutor do veículo que foi abordado, tentou empreender fuga, mas acabou colidindo com outro veículo que estava na via. Na sequência foram até uma residência no Bairro São Cristóvão, na Rua Raposo Tavares, onde encontraram o resto da droga.

Os detidos teriam 29 e 39 anos os homens, a mulher teria 41 anos e a adolescente apreendida teria 17 anos. Todos os envolvidos foram encaminhados até a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel onde ficam a disposição das autoridades cabíveis.

