Com a expectativa de aumento da circulação de pessoas em ruas comerciais, shoppings e estabelecimentos durante a Black Friday, nesta sexta-feira (27), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) orienta os consumidores a adotarem medidas preventivas para evitar furtos, roubos e outras situações de risco. A concentração de pessoas, somada à distração durante a procura por ofertas e à movimentação de dinheiro e mercadorias, exige atenção redobrada de quem pretende fazer compras presencialmente.

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Uma das principais recomendações é manter bolsas e mochilas à frente do corpo, devidamente fechadas, e evitar guardar celulares, carteiras e outros objetos de valor nos bolsos traseiros das roupas. Nos estabelecimentos comerciais, os consumidores também devem evitar deixar pertences sobre balcões, mesas ou carrinhos de compras, mesmo durante atendimentos rápidos ou enquanto experimentam produtos.

Outro ponto de atenção é o momento do pagamento. A orientação é evitar carregar grandes quantias em dinheiro, conferir os valores antes de concluir as transações e guardar cartões e carteiras imediatamente após cada utilização. Ao utilizar máquinas de cartão, é importante proteger a digitação da senha e verificar se o cartão devolvido após o pagamento é realmente o seu.

O subcomandante-geral da Corporação, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, destaca a importância da adoção de medidas preventivas durante o período de maior movimentação comercial.

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“Em datas como a Black Friday, é natural que as pessoas estejam mais concentradas nas ofertas e nas compras. Por isso, é fundamental manter a atenção ao ambiente e adotar cuidados simples no dia a dia. Essas atitudes contribuem para reduzir as oportunidades de crimes e preservar a segurança da população”, ressalta o coronel.

Outra recomendação é que os consumidores planejem suas compras com antecedência, evitando deslocamentos desnecessários. Em locais de grande circulação, como filas, corredores comerciais, entradas e saídas de lojas, é importante observar o entorno e evitar distrações prolongadas com aparelhos celulares.

DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS - Os cuidados devem ser mantidos mesmo após a conclusão das compras. Ao sair dos estabelecimentos, a orientação é organizar e acomodar as mercadorias de maneira discreta, evitando a exposição de produtos de maior valor, especialmente eletrônicos.

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Durante os deslocamentos a pé, a recomendação é priorizar vias movimentadas e bem iluminadas, evitando atalhos por locais isolados. Para quem utiliza o transporte coletivo, a atenção deve ser reforçada nos pontos de embarque e desembarque, assim como no interior dos veículos, principalmente nos períodos de maior concentração de passageiros.

Consumidores que utilizam veículos particulares devem dar preferência a estacionamentos regulamentados ou locais com boa iluminação e circulação de pessoas. Antes de se afastar do automóvel, é importante verificar o fechamento das portas e dos vidros, além de evitar deixar sacolas, bolsas, aparelhos eletrônicos e outros objetos à vista.

A Corporação também orienta que os consumidores evitem usar o veículo como depósito de mercadorias durante sucessivas idas às lojas. A movimentação frequente de produtos entre os estabelecimentos e o automóvel pode chamar a atenção de criminosos.

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EM CASO DE OCORRÊNCIA - Caso perceba alguma movimentação suspeita, o consumidor deve procurar um local seguro e comunicar a Polícia Militar. Em situações de roubo, a principal orientação é não reagir, evitar movimentos bruscos e não tentar recuperar os bens por conta própria. A preservação da vida e da integridade física deve ser sempre a prioridade.

Em situações de emergência, a população pode acionar as equipes policiais pelo telefone 190. Informações como características dos envolvidos, localização e direção de fuga, quando observadas sem colocar a vítima em risco, podem auxiliar no atendimento da ocorrência.