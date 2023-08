PM morto com tiro ao atender caso de violência doméstica é sepultado

O policial militar Evandro Augusto Reolon, de 35 anos, assassinado por um idoso ao atender um caso de violência doméstica, foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 16 de agosto, no Cemitério Municipal de Santa Helena, no oeste do Paraná. O agente, que fazia parte da corporação desde 2012, deixa a esposa e um filho de 6 anos.

O caso foi registrado na manhã de terça-feira, 15 de agosto. Evandro levou um tiro na cabeça quando foi atender uma ocorrência de violência doméstica no município. O suspeito ainda atirou contra a mulher e, em seguida, tirou a própria vida.

De acordo com informações apuradas no local do crime, a polícia havia sido acionada para atender o caso de violência em uma residência localizada no cruzamento da Rua Pará com a Avenida São Paulo, no bairro Cidade Alta.

Durante o atendimento, o homem teria se exaltado e tentado agredir a esposa. Nesse momento, o soldado Reolon entrou na casa para intervir na situação, sendo atingido por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte do PM.

Após atirar contra o militar, o suspeito efetuou dois disparos contra a mulher, causando ferimentos nos braços. Em seguida, ele tirou a própria vida. Os socorristas também atenderam a esposa, que foi encaminhada para o Hospital Beneficente Moacir Micheletto.

A PMPR publicou uma nota de pesar pelo falecimento do Soldado Evandro Augusto Reolon. Veja abaixo:

"A Polícia Militar do Estado do Paraná informa o falecimento de policial militar pertencente ao 19ºBPM, o qual ocorreu durante atendimento de ocorrência com natureza de Violência Doméstica, no município de Santa Helena.

O Soldado Evandro Augusto Reolon foi atingido por disparo de arma de fogo na região de face pelo autor do fato, que cometeu suicídio logo após o ocorrido.

A PMPR externa, desde já, suas condolências aos familiares e amigos do policial militar vitimado e informa que prestará todo o apoio necessário aos familiares do militar estadual".

