PM morre após grave acidente entre carro e caminhão no PR

Um grave acidente provocou a morte do Cabo Willian Ricardo Sanches, policial militar de Prudentópolis e que fazia parte da 5ª Cia de Polícia Rodoviária (BPRV). A batida aconteceu na manhã desta quinta-feira (3) após o veículo que ele conduzia colidir frontalmente com um caminhão, no km 199 da BR 373, em Ipiranga, região dos Campos Gerais.

O Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa e a Polícia Científica foram acionadas para coletar mais dados e recolher o corpo da vítima. A pouca visibilidade provocada pela neblina forte no momento da batida pode ter sido fator para ocasionar a colisão. Um terceiro veículo se envolveu no acidente ao bater em destroços causados pela primeira batida, mas ninguém ficou ferido e foram registrados somente danos materiais. O condutor do caminhão também não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local apurando as causas do acidente.

Com informações, A Rede