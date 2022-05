PM localiza metralhadora em região de mata em Ibiporã

Da Redação

Após denúncia anônima, a Polícia Militar localizou uma metralhadora de fabricação argentina em uma região de mata, no Conjunto Miguel Petri, em Ibiporã, na manhã desta segunda-feira (30).

Conforme a PM, denúncias informaram que homens envolvidos com tráfico de drogas estariam se reunindo em uma residência para planejar ataques contra rivais.

A equipe foi até o endereço e avistou um homem fazendo a segurança pelo lado de fora do local. Ao avistar a viatura, o suspeito correu para uma região de mata nas proximidades.

Os policiais iniciaram as buscas e encontraram um saco preto com a metralhadora de calibre 9mm, com capacidade para 40 munições, em seu interior. O suspeito conseguiu fugir.

Com informações, Tarobá News