PM já apreendeu mais de 900 mil cigarros contrabandeados em 2023

A Polícia Militar do Paraná intensificou as ações de combate ao contrabando de cigarros das regiões de fronteira do Estado e já apreendeu mais de 930 mil pacotes nos cinco primeiros meses do ano, segundo dados do Comando de Missões Especiais (CME).

Com o objetivo de coibir a atividade, o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) tem aumentado a fiscalização em pontos estratégicos, buscando interceptar e apreender cargas que transportam esse contrabando.

Essas ações são fundamentais para enfraquecer as organizações criminosas que se beneficiam da atividade, uma vez que a comercialização de cigarros contrabandeados contribui para o aumento do crime organizado, visto que essas organizações têm suas finanças fortalecidas por essa prática.

Com os recursos oriundos do contrabando de cigarros, elas investem em outras atividades ilícitas, como tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. As apreensões de cigarros contrabandeados pela Polícia Militar do Paraná impactam diretamente na desarticulação dessas organizações.

“A interdição de cigarros contrabandeados ainda na região de fronteira é de extrema importância no combate ao crime organizado. Essa ação contribui para desarticular redes criminosas, cortar o financiamento desses grupos, proteger a economia local, combater outras práticas criminosas e promover a segurança pública. É um esforço fundamental para garantir um ambiente mais seguro e justo para a sociedade”, destaca o comandante do BPFron, tenente-coronel André Cristiano Dorecki.

De janeiro a maio de 2023, foram apreendidos 930.328 pacotes de cigarros contrabandeados e causando prejuízo ao crime organizado de mais de R$ 46 milhões. As apreensões ocorreram em rodovias, portos clandestinos e até mesmo em embarcações nos rios e lagos das regiões de fronteira e outras localidades do Paraná.

