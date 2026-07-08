PM investiga policial flagrado agredindo caminhoneiro na BR-369 no PR

Em nota, o comando da Polícia Militar informou a abertura imediata de um procedimento interno para apurar a conduta do servidor durante a abordagem

A Polícia Militar do Paraná instaurou um procedimento administrativo para investigar a conduta de um policial flagrado em vídeo agredindo um caminhoneiro na rodovia BR-369, no trecho localizado entre os municípios de Cambé e Rolândia, no Norte do estado. O episódio ganhou ampla repercussão nas redes sociais após testemunhas que passavam pelo local registrarem o momento exato da violência.

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Nas imagens gravadas, o policial militar, que aparentemente utilizava um carro de passeio particular durante a ação, intercepta o veículo de carga e realiza a abordagem. Assim que o motorista desce da cabine do caminhão, o agente desfere um chute contra a perna do trabalhador. Após o golpe, a gravação mostra o caminhoneiro retornando ao seu veículo com visível dificuldade para caminhar e mancando devido ao impacto da agressão.

Diante da repercussão do caso, o comando da corporação divulgou uma nota oficial à imprensa confirmando que tomou conhecimento das imagens e determinou a abertura imediata dos trâmites correcionais internos para apurar a conduta do servidor público, bem como as circunstâncias que envolveram o fato. A instituição militar destacou, ainda, que toda a investigação será conduzida em estrito cumprimento às normas legais, assegurando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa de todas as partes envolvidas no episódio.



