Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
INVESTIGAÇÃO

PM investiga policial flagrado agredindo caminhoneiro na BR-369 no PR

Em nota, o comando da Polícia Militar informou a abertura imediata de um procedimento interno para apurar a conduta do servidor durante a abordagem

Escrito por Gabrielly Campos
Publicado em 08.07.2026, 14:45:27 Editado em 08.07.2026, 17:03:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PM investiga policial flagrado agredindo caminhoneiro na BR-369 no PR
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Polícia Militar do Paraná instaurou um procedimento administrativo para investigar a conduta de um policial flagrado em vídeo agredindo um caminhoneiro na rodovia BR-369, no trecho localizado entre os municípios de Cambé e Rolândia, no Norte do estado. O episódio ganhou ampla repercussão nas redes sociais após testemunhas que passavam pelo local registrarem o momento exato da violência.

📰 LEIA MAIS: Vídeo de pai agredindo filha de 3 anos no meio da rua mobiliza polícia no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nas imagens gravadas, o policial militar, que aparentemente utilizava um carro de passeio particular durante a ação, intercepta o veículo de carga e realiza a abordagem. Assim que o motorista desce da cabine do caminhão, o agente desfere um chute contra a perna do trabalhador. Após o golpe, a gravação mostra o caminhoneiro retornando ao seu veículo com visível dificuldade para caminhar e mancando devido ao impacto da agressão.

Diante da repercussão do caso, o comando da corporação divulgou uma nota oficial à imprensa confirmando que tomou conhecimento das imagens e determinou a abertura imediata dos trâmites correcionais internos para apurar a conduta do servidor público, bem como as circunstâncias que envolveram o fato. A instituição militar destacou, ainda, que toda a investigação será conduzida em estrito cumprimento às normas legais, assegurando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa de todas as partes envolvidas no episódio.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia BR 369 Cambé direitos humanos segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV