PM intensifica policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), iniciou nesta quarta-feira (1) a Operação Finados. A ação, que se estende até segunda-feira (06), intensifica o policiamento nas rodovias estaduais no período, visando garantir a segurança e fluidez do tráfego nas estradas, além de coibir infrações e atividades criminosas nas rodovias.

Com foco na proteção da vida e no cumprimento da legislação, a intensificação da fiscalização de trânsito tem como alvo especial a inibição do consumo de bebidas alcoólicas associado à condução de veículos. Os policiais militares rodoviários utilizam de testes etilômetros para identificar motoristas que estejam dirigindo sob a influência de álcool, realizando abordagens.

Radares móveis serão amplamente utilizados para coibir o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes e mortes nas rodovias. Outro destaque da Operação Finados é o emprego de equipes com cães para verificações em veículos de carga, veículos de passeio e ônibus de viagens. Essa medida visa coibir também atividades como o transporte de drogas e contrabando.

Durante feriados prolongados, as rodovias estaduais registram um aumento significativo no fluxo de veículos, tornando essencial a presença e a atuação da Polícia Militar do Paraná, através do BPRv. A Operação representa um esforço coordenado para garantir que os cidadãos possam viajar com tranquilidade e segurança.

A PMPR orienta que todos busquem respeitar as leis de trânsito, não consumindo bebidas alcoólicas antes da condução de veículos, mantendo a velocidade dentro dos limites permitidos, com atenção especial à ultrapassagens e o uso dos dispositivos de segurança, como cintos e cadeirinhas.

