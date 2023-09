PM fecha desmanche de veículos na zona leste de Londrina

Na madrugada desta quinta-feira (21), um homem foi preso durante uma operação da Polícia Militar, que fechou um desmanche de veículos na zona leste de Londrina, instalado na Rua Vicente Poletti.

No estabelecimento, os policiais recuperaram dois tratores que, de acordo com a Polícia Militar, um desses veículos era roubado da Prefeitura de Ortigueira e outro de São Paulo.

As equipes isolaram o local para a realização dos trabalhos periciais, pois existem carros com suspeita de procedência ilícita. De acordo com o Capitão Emerson Castro, do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o sistema conta com a participação de várias pessoas para roubo, entrega e desmanche de veículos. Agora, a polícia investigará o caso e buscará identificar mais indivíduos envolvidos.

